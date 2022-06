अफगानिस्तान में 6.1 की तीव्रता से आया भूकंप, कम से कम 250 लोगों की मौत

काबुल. भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप आया. अफगानिस्तान में 6.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान में भूकंप से कम से कम 250 लोगों की मौत की खबर है. इसके अलावा पाकिस्तान और मलेशिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, दक्षिणी अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें कम से कम 250 लोग मारे गए हैं. भूकंप का केंद्र राजधानी काबुल के दक्षिण में खोस्त शहर से लगभग 44 किमी दक्षिण-पश्चिम में था.

250 लोग हुए घायल

तालिबान प्रशासन के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद नसीम हक्कानी ने कहा कि अधिकांश मौतों की पुष्टि पड़ोसी प्रांत पक्तिका में हुई, जहां 100 लोग मारे गए और 250 घायल हुए.

