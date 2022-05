लापता नेपाली विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका, 16 शव मिले

काठमांडू. खराब मौसम के बीच नेपाल की सेना ने मुस्तांग जिले में रविवार सुबह लापता विमान का मलबा सोमवार को खोज निकाला. नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणींद्र मणि पोखरेल ने सोमवार सुबह बताया कि विमान में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है. इस विमान पर चार भारतीय नागरिकों समेत कुल 22 लोग सवार थे.

शुरुआती जांच के अनुसार किसी यात्री के जिंदा बचने की संभावना नहीं है. हालांकि, आधिकारिक बयान बाद में जारी किया जाएगा. नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण के अनुसार मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अब तक 16 शव निकाले जाने की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार शवों की हालत इतनी खराब है कि उनकी पहचान मुश्किल है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए काठमांडू भेजा जा रहा है.

नेपाल की ‘तारा एयर’ के ट्विन ऑटर 9एन-एईटी विमान ने रविवार सुबह पोखरा से सुबह 09.55 बजे उड़ान भरी थी. नेपाल के पुलिस इंस्पेक्टर राज कुमार तमांग के नेतृत्व में एक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई. तमांग ने बताया कि कुछ शवों की पहचान मुश्किल है। नेपाली सेना ने सोमवार सुबह वह जगह ढूंढ निकाली, जहां यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था.

Nepal | Crashed Tara Air aircraft located at Sanosware, Thasang-2, Mustang

The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday.

(Photo source: Nepal Army) pic.twitter.com/W4n5PV3QfA

— ANI (@ANI) May 30, 2022