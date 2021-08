काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने महिलाओं-बच्चों पर किया हमला, डराती हैं ये फोटोज

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के लौटने से लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. तालिबान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था. लेकिन 24 घंटे के अंदर तालिबान इससे मुकर गया. तालिबना के लड़ाकों ने बुधवार को काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर महिलाओं और बच्चों पर हमले किए.

काबुल से सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तालिबानियों ने देश छोड़ने के इरादे से हवाईअड्डे आने वाली महिलाओं और बच्चों पर नुकीले-धारदार हथियारों से वार किया. तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट से भीड़ को वापस भेजने के लिए फायरिंग भी की.

*GRAPHIC WARNING* Taliban fighters use gunfire, whips, sticks and sharp objects to maintain crowd control over thousands of Afghans who continue to wait for a way out, on airport road. At least half dozen were wounded while I was there, including a woman and her child. #Kabul pic.twitter.com/a2KzNPx07R

— Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 17, 2021