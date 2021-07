कार में बिठाकर मारे थप्पड़… फिर काट दिया गला, मशहूर कॉमेडियन की हत्या का वीडियो वायरल

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) के 90 फीसदी इलाकों पर कब्जा जमाकर तालिबान (Taliban) की क्रूरता बढ़ती जा रही है. तालिबान के लड़ाकों ने देश के मशहूर कॉमेडियन (Nazar Mohammad) उर्फ खासा जवान (Khasha Zwan) नजर मोहम्मद का कत्ल भी कर दिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टोलो न्यूज के मुताबिक, नजर मोहम्मद की तीन दिन पहले कंधार प्रांत (Kandhar) में हत्या की गई है.

चरमपंथी संगठन ने हत्या से पहले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कॉमेडियन को कार में थप्पड़ मारा जा रहा है. युद्धग्रस्त मुल्क में लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने वाले नजर मोहम्मद को तालिबानी लड़ाकों ने उनके घर से बाहर खींचकर निकाला और फिर मौत को घाट उतार दिया.

टोलो न्यूज ने एक सूत्र के हवाले से बताया था कि नजर मोहम्मद की घर से बाहर निकालकर हत्या की गई. उसके परिवार के सदस्यों ने हत्या के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, कट्टरपंथी इस्लामी समूह ने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कॉमेडियन ने पहले कंधार पुलिस (Kandahar Police) में काम किया था.

An Afghan comedian from Kandahar, who made people laugh, who speaks joy and happiness and who was harmless, was killed brutally by Taliban terrorists. He was taken from his home. pic.twitter.com/SHSeY3t9DK

