तालिबान के नए VIDEO ने बढ़ाया खौफ, पिछली हुकूमत के वफादार अधिकारियों का कर रहा बुरा हाल

काबुल. अफगानिस्तान में तालिबान (Taliban in Afghanisatn) पर कब्जे के बाद आम लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है. सबसे बुरा हाल उन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों का है, जो देश की अशरफ गनी हुकूमत के वफादार थे. अफगानिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार हिजबुल्लाह खान (Hizbullah Khan) ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें तालिबानी लड़ाके घर-घर जाकर सरकारी अधिकारियों और अफगान सैनिकों को पकड़ रहे हैं. (नीचे देखें वीडियो)

Taliban’s door to door operations are still underway across Afghanistan, capturing previous Govt officials & Army personnel. pic.twitter.com/Uhrfpi7KZn

— Hizbullah Khan (@HizbkKhan) October 7, 2021