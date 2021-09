तालिबानी ने ट्रक से निकालकर फाड़ा पाकिस्तानी झंडा, फिर दी धमकी, VIDEO वायरल

काबुल. एक तरफ पाकिस्तान (Pakistan) दुनियाभर में तालिबान (Taliban) की तरफदारी करते नहीं थक रहा. वहीं, तालिबान सरकार और लड़ाके अपने काम और बयान से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर किसी का दबाव नहीं है. हाल ही में तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में राहत सामग्री लेकर आने वाले ट्रक पर लगा पाकिस्तान झंडा (Pakistan Flag) फाड़ दिया. तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध भी किया.

क्या था पूरा मामला

इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने जैसे ही ट्रक पर पाकिस्तानी झंडा लगा देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए. उन्होंने आपत्ति जताई कि ये झंडा क्यों लगा हुआ है. फिर उन्होंने झंडा तुरंत निकाल दिया और कैमरे के सामने ही उसे फाड़ भी दिया. इसके बाद गुस्से में एक लड़ाका ट्रक वाले को धमकी देता हुआ भी दिखाई देता है. गौर करने वाली बात ये है कि जिस ट्रक से झंडा निकाला गया, उस पर पाक-अफगान को-ऑपरेशन फोरम लिखा हुआ.

Taliban foot soldiers in this video removing Pakistan’s flags from trucks carrying aid supplies for Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/YelHBHxNYL

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) September 21, 2021