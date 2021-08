US के महाबली प्लेन से कंधार पहुंचा तालिबान का मुखिया, स्वागत में फोड़े गए पटाखे

कंधार. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) पर कब्‍जे के बाद तालिबान ने सरकार बनाने का रोजमैप भी दुनिया के सामने रख दिया है. तालिबान का सह-संस्थापक मुल्‍ला अब्‍दुल गनी बरादर (Mullah Abdul Ghani Baradar) अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति होगा. बरादर मंगलवार शाम को कतर से कंधार शहर पहुंचा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्‍ला बरादर सी-17 महाबली विमान (इसे अमेरिका ने बनाया है) से कंधार पहुंचता है और कमांडो की सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से निकलता है. इस दौरान तालिबान के लड़ाके ताली बजाकर और हथियार लहराकर अपने आका का जोरदार स्वागत करते हैं.

कश्मीर; भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला… तालिबान ने क्लियर किया अपना स्टैंड

मुल्‍ला बरादर के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है. इसमें नजर आ रहा है कि कई गाड़‍ियां कंधार हवाई अड्डे से शहर की ओर जा रही हैं. इस दौरान हूटर बज रहे हैं. कंधार को तालिबान आंदोलन का जन्मस्थान कहा जाता है. बरादर के स्‍वागत में शहर में कई जगह तालिबानियों ने पटाखे फोड़े हैं. बता दें कि मुल्ला बरादर ने ही अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी.

#BREAKING: #Taliban released a video showing moment of arrival of its leader Mullah Baradar at #Kandahar. He arrived on-board A7-MAP, a C-17A of #Qatar Air Force. His arrival onboard the airplane is symbolic because #Qatar is behind all the chaos taking place in #Afghanistan now. pic.twitter.com/yzXJp08Pii

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 17, 2021