अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाएगा तालिबान, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकते हैं नए राष्ट्रपति

काबुल. रविवार 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जा कर लिया. अफगान सेना ने तालिबान (Taliban) लड़ाकों के सामने बिना संघर्ष के ही हथियार डाल दिए. इस बीच खबर है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ तजाकिस्तान भाग गए हैं. हालांकि इस बारे फिलहाल कोई पुष्ट जानकारी नहीं. ऐसे में अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान की सत्ता तय मानी जा रही है. इसके साथ ही नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है. अंग्रेजी न्यूज चैनल सीएनएन-न्यूज18 की खबर के मुताबिक तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर (Mullah Abdul Ghani Baradar) को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित किए जाने की संभावना है.

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन चार लोगों में से एक हैं, जिन्होंने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी. 2012 के अंत तक मुल्ला बरादर के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी. हालांकि उनका नाम तालिबान कैदियों की सूची में सबसे ऊपर था, जिन्हें शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अफगान रिहा करना चाहते थे.

हालांकि, तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने 2018 में उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उसे पाकिस्तान में रखा जाएगा या फिर किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा. मुल्ला बरादर की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक माना जाता था.

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.

