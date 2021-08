तालिबानी नेताओं का ऐलान- हिंदू-सिख सबको देंगे सुरक्षा, नहीं लिया जाएगा बदला

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में दो दशक बाद तालिबान (Taliban) लौट आया है. इसके बाद वहां के लोग दहशत में हैं. खौफ में लोग किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते हैं. कुछ लोगों ने गुरुद्वारे में शरण ले रखी है. इस बीच काबुल स्थित गुरुद्वारे का एक वीडियो सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि तालिबानी नेता काबुल स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हैं. इस वीडियो को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने शेयर किया है. सिरसा का कहना है कि तालिबान ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण लिए हिंदुओं और सिखों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है. तालिबान ने कहा है कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा.

सिरसा का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय परिवार फंसे हुए हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की है. वहां से पता चला है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए शुरू की गई नई स्कीम के तहत सभी के वीजा मंजूर कर लिए गए हैं.

I am in constant touch with the President Gurdwara Committee, Kabul S. Gurnam Singh & Sangat taking refuge in Gurdwara Karte Parwan Sahib in Kabul. Even today, Taliban leaders came to Gurdwara Sahib and met the Hindus and Sikhs and assured them of their safety @thetribunechd pic.twitter.com/glyCgZBwVI

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 18, 2021