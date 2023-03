VIDEO: बंटवारे में बिछड़े थे 2 सिख भाई, एक पाकिस्तान में बना गया मुस्लिम, रुला देगी ये फिल्म जैसी कहानी

नई दिल्ली. भारत के विभाजन के दौरान बिछड़ गये दो सिख भाइयों (Sikh Brothers Reunited) के परिवारों के बीच 75 साल बाद करतारपुर गलियारे में मिलन हुआ और इस भावुक पल के दौरान उन्होंने गाने गाये एवं एक दूसरे पर फूल बरसाए. यह सब सोशल मीडिया (Social Media) के कारण संभव हो पाया. गुरदेव सिंह और दया सिंह के परिवार इस मिलन के लिए बृहस्पतिवार को करतारपुर गलियारे (Kartarpur Corridor) पहुंचे थे.

करतापुर साहिब के गुरद्वारा दरबार साहिब (Gurudwara Darbar Sahib) में इन परिवारों के भावुक मिलन का नजारा सामने आया. उन्होंने खुशी में गाने गाये एवं एक-दूसरे पर फूल बरसाए. दोनों ही भाई हरियाणा के थे और विभाजन के समय वे महेंद्रगढ़ जिले के गोमला गांव में अपने दिवंगत पिता के मित्र करीम बख्श के साथ रहते थे.

Two brothers separated in 1947 partition of India reunited at #Kartaarpur Pakistan. Very emotional moment #Sikh #Muslim #Pakistan pic.twitter.com/AYp3uMIeZe

