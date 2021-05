Video: इंडोनेशिया में नौका में लगी आग, 200 लोग सुरक्षित बचाए गए, एक की तलाश जारी

जकार्ता. पूर्वी इंडोनेशिया में शनिवार तड़के एक नौका (Ferry) में आग लग गई थी. नौका में चालक दल के सदस्यों समेत 200 लोग सवार थे और सभी आग लगने पर जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए. रविवार को अधिकारियों ने बताया कि पानी में कूदे सैकड़ों लोगों को बचाए जाने के बाद अब भी लापता (Missing) हुए एक शख्स की तलाश जारी है.



समुद्री परिवहन महानिदेशालय के प्रवक्ता विष्णु वरदाना ने बताया कि के एम कार्य इंदाह नामक नौका लीमाफटोला द्वीप पर स्थित सनाना बंदरगाह की ओर जा रही थी. नौका ने अपनी यात्रा शुरू की, उसके करीब 15 मिनट बाद ही उसमें आग लग गयी. वरदाना ने बताया कि 22 बच्चों समेत सभी 181 यात्रियों व चालक दल के 14 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. हादसे का शिकार हुए लोगों ने बताया कि आग नौका के इंजन में लगी थी.



Cruise with a 🔥🔥: off the coast of Indonesia, the KM Karya Indah ferry with tourists caught fire, the fire started just 15 minutes after leaving the port. There were 181 passengers and 14 crew members on board.... everyone was saved 🙏 pic.twitter.com/NXkpoKyjq2