VIDEO: तालिबान का क्रूर चेहरा फिर आया सामने, कॉलेज के बाहर छात्राओं को दौड़ाकर पीटा, ये थी वजह

काबुल. तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसी कड़ी में अफगानिस्तान से एक चौंकाने वाला फुटेज सामने आया है जिसमें तालिबान के एक अधिकारी को उन छात्राओं को पीटते हुए दिखाया गया है जो बुर्का नहीं पहनने पर एक विश्वविद्यालय में प्रवेश से इनकार करने के बाद शिक्षा के अपने अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस अधिकारी को छात्रों पर डंडो का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, वह तालिबान सरकार के सदाचार मंत्रालय से संबंधित है. घटना रविवार को पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में बदख्शां विश्वविद्यालय के गेट सामने घटित हुई थी.

प्रवेश की अनुमति के लिए पिटाई

वीडियो में तालिबान सरकार के एक अधिकारी को छात्राओं का पीछा करते हुए, उन्हें तितर-बितर करने के लिए मजबूर करते हुए दिखाया गया है. दर्जनों छात्राएं अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय के बाहर धरना दे रही थीं. आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सत्ता संभालने के बाद से, तालिबान ने महिलाओं की आवाजाही, अभिव्यक्ति, काम के अवसरों और पोशाक की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं. उन्होंने लड़कियों को छठी कक्षा से स्कूल जाने से भी रोक दिया है.

वहीं खम्मा प्रेस के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नकीबुल्लाह काजीजादा ने कहा कि आतंकवादी संगठन की हिंसा और छात्राओं के प्रति गैरकानूनी आचरण पर ध्यान दिया जाएगा और छात्राओं के अनुरोध को पूरा किया जाएगा.

Taliban beat female students

Even though the girls are wearing hijabs, why are they not allowed to enter the university?

The #Taliban want to close the universities for #Female students.

Today the the Taliban didn’t allow female students to enter university. #Badakhshan pic.twitter.com/xXmZ8eDolH

