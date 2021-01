दुनिया में कैसे फैला कोरोना, चीन में सख्त जांच में जुटी WHO की टीम, पहले मरीज का इलाज करने वाले अस्पताल पहुंची

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का दल कोरोना वायरस के पहले मरीज का उपचार करने वाले वुहान (Corona in Wuhan) के अस्पताल पहुंचा और वहां कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से जुड़े सवाल-जवाब किए. WHO के दल ने शुक्रवार को वुहान के उस अस्पताल का दौरा किया, जहां चीन के मुताबिक एक वर्ष पहले कोविड-19 के पहले मरीज का उपचार किया गया था.विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात की जानकारी हासिल करने में लगा है कि आखिर कोरोना पूरी दुनिया में कैसे फैला? अस्पताल के दौरे से पहले डब्ल्यूएचओ के दल के सदस्यों ने चीन के अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात की. यह दल आगामी दिनों में वुहान में कई स्थानों का दौरा करेगा. हॉलैंड की विषाणु मामले की वैज्ञानिक मारियन कूपमान्स ने सुबह ट्वीट किया, ‘अपने सहयोगियों के साथ मुलाकात की.’चीन आने के बाद से 14 दिन के लिए यह दल क्वारंटीन में था, गुरुवार को उनकी क्वारंटीन की अवधि समाप्त हुई थी.चीन के मुताबिक, कोरोना वायरस के पहले मरीज का इलाज ‘हुबेई प्रॉवेंशियल हॉस्पिटल ऑफ इंटिग्रेटेड चाइनीज एंड वेस्टर्न मेडिसीन’ में हुआ. यहां कोविड-19 का पहला मामला 27 दिसंबर 2019 को सामने आया था.WHO ने पहले कहा था कि दल ने इस महामारी से संबंधित विस्तृत डेटा मांगा है तथा वह कोविड-19 के शुरुआती मरीजों और उनका इलाज करने वालों से भी मुलाकात करेगा तथा हुनान सीफूड मार्केट, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं वुहान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों पर भी जाएगा.