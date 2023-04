चिल्ड्रन डे केयर में मौत का तांडव, हमलावर ने कुल्हाड़ी से 4 बच्चों की ली जान

Brazil Attack: ब्राजील में एक व्यक्ति ने बुधवार को डेकेयर सेंटर पर हमला कर नृशंस तरीके से 4 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसमें 5 बच्चे घायल हो गए. यह घटना दक्षिणी ब्राजील के ब्लुमेनो शहर डेकेयर- ‘गुड शेफर्ड सेंटर’ में हुई है. घायल बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. AP न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया. सांता कैटरीना राज्य के गवर्नर जोरगिन्हों मेलो ने ट्वीट में बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में उपयोग किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, हमले का शिकार होने वाले सभी बच्चों की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच है.

तीन दिन का राजकीय शोक

सांता कैटरीना राज्य के गवर्नर जोर्जिन्हो मेलो ने एक बयान में कहा, ‘यह बहुत दुख की घड़ी है, मुझे भयानक खबर मिली कि ब्लूमेनौ में गुड शेफर्ड प्रीस्कूल पर एक हत्यारे ने हमला किया था जिसने बच्चों और कर्मचारियों पर हमला किया था. हमले में चार बच्चों की मौत हो गई है जबकि 5 बच्चोंं की स्थिति गंभीर बनी हुई है.’ उन्होंने मृतक बच्चों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. घटना के बाद उन्होंने राज्य में तीन दिन की राजकीय शोक की भी घोषणा की है. वहीं, जानकारी मिलने पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने भी हमले की निंदा की है. ट्विटर पर लिखा, ‘उस परिवार से बड़ा कोई दर्द नहीं है जो बच्चों या नाती-पोतों को खो देता है, खासकर तब जब यह निर्दोष और रक्षाहीन बच्चों के खिलाफ हिंसा का कृत्य हो.’

05.04.23 Blumenau SC Brasil .. a tragedy occurred today when a man invaded a day care center and attacked the children with an axe. 4 children dead and one of the victims is in serious condition. The suspect was arrested. pic.twitter.com/QZsCAiLk4p

