साउथ कोरिया में लड़का खा गया 1 करोड़ का केला, Video वायरल, जानें पूरी कहानी

Social Media VIral News: ऐसा माना जाता है कि खाना बनाना एक कला है और बनाने वाला एक कलाकार. हममें में से अधिक लोग इस बात से सहमत होंगे. वर्षों से हमने देखा है कि कैसे खाद्य पदार्थ कला का एक अभिन्न अंग बन गए हैं. लेकिन हम एक ऐसे कलाकृति की बात करने जा रहे हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. दरअसल, दक्षिण कोरिया में लीम कला संग्रहालय में केले से बनी कलाकृति तब चर्चा में आई, जब एक आर्ट के छात्र ने केले को खा गया. ये कलाकृति, जिसमें मॉरीज़ियो कैटेलन द्वारा एक दीवार पर केले को डक्ट-टेप से चिपकाया हैं. यह उनकी प्रदर्शनी “हम” (WE) का हिस्सा है.

प्रदर्शनी में सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक छात्र ने ‘केला’ को खा जाने का निर्णंय लिया और फिर उसके छिलके को ‘दीवाल’ से चिपका दिया. कारण क्या था…कि वह भूखा था. अरे रुकिए दिलचस्प बात तो अभी बाकि रह ही गया है…. इस ‘केले’ की कलाकृति की कीमत $120,000 (1 करोड़ रुपये) आंकी गई है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र की पहचान नोह् हूयन-सू के रूप में पहचान की गई है. छात्र से पूछे जाने के बाद कि उसने केले को क्यों खाया? तो उसने बताया कि वह सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था और उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने केले को खा लिया. वीडियो में, छात्र कलाकृति तक जाता है और केले को दीवार से हटाकर उसका आनंद लेता हुआ दिखाई देता है. फिर वह छिलके को डक टेप से चिपकाता है और चला जाता है.

ट्विटर पर वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इसे देखा है. नेटिजन्स इस वीडियो को देखकर तरह तरह के मजेदार कमेंट कर रहें हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘यह एक आर्ट है…’ वहीं दूसरे यूजर ने मजे में लिखा कि ‘खाना इंसानों का अधिकार है’. वहीं खुद सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नोह ह्यून-सू ने कहा, ‘किसी कलाकृति को नुकसान पहुंचाना भी एक कलाकृति के रूप में देखा जा सकता है, मैंने सोचा कि यह दिलचस्प होगा… क्या इसे वहां खाने के लिए टेप नहीं किया गया है?.’

Reaction as Student eats artwork of a banana duct-taped to a museum wall because ‘he was hungry’

A ripe banana artwork called Comedian by Italian artist Maurizio Cattelan was placed for exhibition at Seoul`s Leeum Museum of Art, but a hungry South Korean student couldn’t keep pic.twitter.com/TCOf0B2sWA

— SNOW TV® 📡🎥📺 RC 3662284 (@OfficialSnowtv) May 1, 2023