VIDEO: दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च के चंद मिनट बाद ही आसमान में फटा, मिशन फेल

SpaceX Starship Mission Failed: स्पेसएक्स की स्टारशिप, अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, गुरुवार (20 अप्रैल) को अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा, मंगल और उससे आगे भेजने के लिए डिज़ाइन किए गए अंतरिक्ष यान की पहली परीक्षण उड़ान के दौरान ही एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया. स्टारशिप का लॉचिंग के भारतीय समयानुसार 20 अप्रैल 2023 की शाम करीब सात बजे के जबकि सेंट्रल टाइम के अनुसार 8.33 बजे टेक्सास के बोका चिका में निजी स्पेसएक्स स्पेसपोर्ट, स्टारबेस से सफलतापूर्वक उड़ाया गया.

स्टारशिप कैप्सूल को उड़ान के तीन मिनट के पहले चरण में रॉकेट बूस्टर से अलग होने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अलगाव नहीं हो पाया और रॉकेट में विस्फोट हो गया. मिशन फेल होने के बाद स्पेसएक्स ने ट्वीट किया, ‘जैसे कि उड़ान परीक्षण पर्याप्त रोमांचक नहीं था, स्टेज सेपरेशन से पहले स्टारशिप ने तेजी से अनिर्धारित डिसएस्पेशन का अनुभव किया.’ स्पेसएक्स ने मिशन फेल होने के बावजूद इसे सफल घोषित किया. वहीं, स्पेसएक्स क्वालिटी सिस्टम इंजीनियर केट टाइस ने कहा, ‘हमने टावर को साफ कर दिया जो हमारी एकमात्र उम्मीद थी.’

Fully stacked Starship has exploded and Elon’s reaction is priceless. @elonmusk

No such thing as failure, only learnings for the next attempt. Awesome job SpaceX! KEEP FIGHTING! 👊🚀 #SpaceX pic.twitter.com/YHIIao3Uxp

— Teslaconomics (@Teslaconomics) April 20, 2023