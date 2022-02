30 साल पहले बाढ़ में डूब गया था गांव, बांध सूखने के बाद फिर से आया नजर, दिलचस्प है कहानी

सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में हर साल बाढ़ की वजह से कई गांव डूब जाते हैं. बसा-बसाया संसार उजड़ जाता है. स्पेन (Spain) में भी ऐसा ही एक गांव है, जो आज से 30 साल पहले बाढ़ के पानी में डूब गया था. एसरेडो (Aceredo Village) नाम का यह गांव पुर्तगाल की सीमा (Spanish-Portuguese Border) के पास स्थित है. लेकिन अब यह लोगों के आकर्षण (Tourist Attraction Center) का केंद्र बन गया है क्योंकि पानी सूखने के बाद यह गांव फिर से दिखने लगा है. सालों से पानी में डूब इस गांव को इलाके के रहने वाले भूतिया गांव भी कहते हैं.

90 के दशक में डूबा था गांव

कहा जाता है कि साल 1992 में बाढ़ आने के बाद एसरेडो गांव पूरी तरह से डूब गया था. यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया था. रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक, इस गांव के रास्ते से एक जलाश्य का निर्माण करना था. और यह पूरा इलाका पूर्तगाल के जल विद्युत संयंत्र के डूबने वाले क्षेत्र में पडता था. बताया जाता है कि जब बांध से पानी छोड़ा गया तो यहां के लिमिया नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसके कारण एसरेडो गांव सहित आस-पास के इलाके पानी में समा गए.

फिर से दिखने लगा है गांव

जलाश्य में पानी कम होने के पर एसरेडो गांव फिर से दिखने लगा है. यहां के खंडहर को देखकर अंदाजा लगया जा सकता है कि यहां कभी जिंदगी आबाद रही होगी. इन खंडहरों में एक पुराना कैफे, एक फव्वारा, जंग लगी गाड़ी से साफ पता चलता है कि यहां की जिंदगी बेहद खूबसूरत रही होगी. मगर अब यह सब भयानक खंडहर में तब्दील हो चुका है और देखने में डरावने लगते हैं.

The ancient village of Aceredo has re-emerged 🌅

Here’s drone footage of the village that had been submerged by the Limia river in the 90s, after the dam was built in Concello de Lobios, Spain.

PH: REUTERS/Miguel Vidal pic.twitter.com/0ug67Foi8f

— CGTN Europe (@CGTNEurope) February 12, 2022