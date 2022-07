श्रीलंका: ईंधन के लिए मचा हाहाकार, 4-5 दिन तक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का लोग कर रहे इंतजार

नई दिल्ली: श्रीलंका अपनी आजादी के बाद के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. आसमान छूती महंगाई, पेट्रोल डीजल समेत दूसरी जरूरी चीजों की कमी ने जनता को उग्र बना दिया और अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया. जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सामान तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है.

इस बीच श्रीलंका के ईंधन स्टेशन की कुछ फोटोज सामने आई जहां हजारों लोगों की लंबी लंबी कतारे देखने को मिलीं. बताया जा रहा है कि इन लाइनों में कई ऐसे लोग है जो पिछले 4-5 दिन से खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं. ईंधन स्टेशन पर एक सीमित मात्रा में तेल लोगों को दिया जा रहा है.

निर्धारित सीमा में दिया जा रहा तेल

ईंधन स्टेशन पर खड़े एक स्थानीय ने कहा कि मैं गुरुवार को यहां आया था. एक व्यक्ति को तेल लेने के लिए 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है. शख्स ने बताया कि पेट्रोल पंप वालों ने बाइक के लिए 1500 रुपये की सीमा निर्धारित की है. इससे अधिक का तेल नहीं मिल रहा है. उनसे कहा कि हमारा सिर्फ 3 लीटर में काम नहीं चलेगा क्योंकि हम कोरियर सेवा में हैं.

Long queues at fuel stations in Colombo, Sri Lanka. Locals claim they wait for 4-5 days in queues to get fuel

“I came here on Thursday, we wait in queue for 4-5 days. But they’ve set limit of Rs 1500 for bikes – just 3 litres isn’t enough, we’re in courier service,” says a local pic.twitter.com/CCcDbeodjN

— ANI (@ANI) July 11, 2022