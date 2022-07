Sri Lanka Crisis: प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर खाना बना रहे प्रदर्शनकारी, देखें Viral Video

नई दिल्ली: पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले सात दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. देश में सरकार के खिलाफ हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं. हालात कितने खराब है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (PM Ranil Wickremesinghe) और राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे (PM Gotabaya Rajapaksa) के आवास पर कब्जा कर लिया है. रविवार को दिनभर प्रदर्शनकारियों पीएम आवास पर कब्जा बनाए रखा.

इस बीच पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे वाले कई वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए. रविवार शाम एक वीडियो देखने को मिला जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर खाना बनाते हुए देखे गए.

श्रीलंका से इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. एक वीडियो में प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई पीएम के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्री के अंदर कैरम खेलते हुए दिखे. तो वहीं कुछ वीडियो में प्रोटेस्टर्स आवास के अंदर स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी नजर आए.

#WATCH | Sri Lanka: Protestors start preparing & cooking food inside the premises of the residence of the Sri Lankan PM, in Colombo, as they continue to remain there amid ongoing protests against the country’s financial turmoil #SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/6kHuo2bgcY

इससे पहले प्रदर्शनकारियों के कुछ वीडियो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास से भी सामने आए जो कि हैरान करने वाले थे. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर के अंदर से 1.78 करोड़ रुपये बरामद करने का दावा किया. वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर नोटों की गड्डी के साथ दिखाई दिए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें रविवार को राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में 1,78,50,000 श्रीलंकाई रुपये मिले.

Protesters who seized the residence of the head of Sri Lanka found a huge amount of money there.

Millions of rupees were in President Gotabaya Rajapaksa’s closet, local media reported. Eyewitnesses published a video online, in which they allegedly counted 17.8 million. pic.twitter.com/fwxCZiM8FJ

— Jim yakus (@SJIMYAKUS) July 10, 2022