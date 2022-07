VIDEO: श्रीलंका में बिगड़े हालात, PM रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग

कोलंबो: आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका (Sri Lanka Economic Crisis) में हालात बद से बदतर हो चुके हैं. प्रदर्शनकारी शनिवार को उग्र हो गए और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया. हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति गोटाबाया अपना आवास छोड़कर भाग गए. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने देर शाम प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (PM Ranil Wickremesinghe ) के आवास पर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया.

इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह इस्तीफा देने के इच्छुक हैं ताकि देश में सर्वदलीय सरकार गठित करने के लिये रास्ता बन सके. प्रधानमंत्री के मीडिया प्रभाग ने कहा कि सर्वदलीय सरकार बनने और संसद में बहुमत साबित होने के बाद वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. उनके कार्यालय ने कहा कि विक्रमसिंघे तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे.

#SriLankaEconomicCrisis | Protesters have broken into the private residence of Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe and have set it on fire.

— ANI (@ANI) July 9, 2022