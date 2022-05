श्रीलंका हिंसा: उपद्रवियों ने सांसद के घर लगाई आग, बाद में PSO के साथ मिला शव, देखें वीडियो

कोलंबो: श्रीलंका आर्थिक संकट (Economic Crisis in Sri Lanka) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि पोलोन्नारुआ जिले से श्रीलंका पोदुजना पेरामुना के सांसद अमरकीर्ति अतुकोराला को सरकार विरोधी समूह ने पश्चिमी शहर नित्तम्बुआ में घेर लिया.

वहीं, लोगों का कहना है कि सांसद के एसयूवी से गोली चली थी और जब आक्रोशित भीड़ ने उन्हें कार से उतारा तो उन्होंने भागकर एक इमारत में शरण ली. लोगों का कहना है कि सांसद ने स्वयं अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वहीं उग्र प्रदर्शनकारियों ने इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि इमारत को हजारों लोगों ने घेर रखा था और बाद में सांसद तथा उनका पीएसओ मृत मिला.

#Srilanka-MP Sanath Nishantha’s house has been set on fire. pic.twitter.com/IJ6vdnYUxk

— Dr. Sandeep Seth World@War (@sandipseth) May 9, 2022