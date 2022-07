श्रीलंका: प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर से ढूंढ निकाला करोड़ों का कैश, वीडिया में दावा

कोलंबो. श्रीलंका में रोटी तक के संकट से परेशान जनता का सब्र उस वक्त टूट गया जब वे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के किले जैसे आधिकारिक आवास का गेट तोड़कर अंदर घुस गए. हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर में उत्पाद मचाने लगे. इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें देखा जा रहा है कि वे लोग किचेन में लजीज पकवान का आनंद उठा रहे हैं तो दूसरी और स्विमिंग पुल में नहा रहे हैं. वहीं अब एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है उन्होंने राष्ट्रपति के घर से करोड़ों का कैश बरामद किया है. वीडियो में नोट को गिनते हुए दिखाया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये रुपये सुरक्षा एजेंसियों को दे देने की बात कही गई थी.

रानिल विक्रमसिंघे के आवास को आग के हवाले किया

हालांकि अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के दावे को सत्यापित किया जा रहा है. तथ्यों का पता करने के बाद अधिकारी इस संबंध में वास्तुस्थिति की जानकारी देंगे. शनिवार को सैंकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने भारी सुरक्षा व्यवस्था वाले किले जैसे श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास में घुस गए और उनका इस्तीफा मांगने लगे. वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में भी पहुंचकर वहां आग लगा दिया. श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे अधिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है. लोगों के पास दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो रहा है.

Protesters in Sri Lanka found lots of money at President’s house and it was handed over to the police. pic.twitter.com/rYzkg2sbqW

