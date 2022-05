श्रीलंका हिंसा: पीएम रहे राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया के आवास में दंगाइयों ने लगाई आग, देखें वीडियो

कोलंबो. श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हंबनटोटा में राजपक्षे के पैतृक आवास में आग लगा दी. ‘डेली मिरर’ के अनुसार वीडियो फुटेज में दिखा है कि हंबनटोटा शहर के मेदामुलाना में महिंदा राजपक्षे और उनके छोटे भाई तथा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास में आग लगी दी. इससे पहले, प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और सांसदों की कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया.

श्रीलंकाई मीडिया ने यह भी बताया कि कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास ‘टेंपल ट्रीज’ के पिछले गेट के पास आग लग गई. खबर में कहा गया है कि पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ने के लिए वाहन बुलाए हैं, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी वाहनों पर भी हमला कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने बादुल्ला जिला के सांसद तिस्सा कुटियाराच के आवास पर भी हमला किया और बाद में आग लगा दी. पुट्टलम के सांसद संथा निशांत का घर आगजनी से पूरी तरह तबाह हो गया.

कई सांसदों, पूर्व मंत्रियों के आवास पर हमला

आक्रोशित भीड़ ने पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो के कुरुनेगाला और कोलंबों स्थित कार्यालयों पर हमला किया है. उनके बार में भी आग लगाये जाने की खबर है. पूर्व मंत्री नीमल लांजा के आवास पर भी हमला किया गया है, जबकि महापौर समन लाल फर्नांडो के आवास में आग लगा दी गई. सत्तारूढ़ पार्टी के मजदूर नेता महिंदा कहानदागमागे के कोलंबो स्थित आवास पर भी हमला हुआ है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किए जाने के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई है.

Sri Lanka Strongman Mahinda Rajapaksa’s ancestral home on fire! This guy had also in the past put minority Tamils ‘in their place’! pic.twitter.com/oUGns83B6x

— Ashok Swain (@ashoswai) May 9, 2022