श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री बोले- कई देशों से मांगी मदद लेकिन, संकट के समय सिर्फ भारत ने दिया साथ

नई दिल्ली: पड़ोसी देश श्रीलंका (Sri Lanka Crisis) अपनी आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट (Economic Crisis) का सामना कर रहा है. सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है और सरकार के पास तेल और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए भुगतान करने के पैसे नहीं हैं. देश में खाद्य सामाग्री, ईंधन, रसोई गैस की भारी किल्लत है. लगभग सभी शहरों में ईंधन लेने के लिए स्टेशनों में हजारों लोगों की लंबी लंबी लाइने लगी हुई हैं. इस बीच शनिवार को देश के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस आर्थिक संकट के दौर में उनके देश ने कई देशों से मदद के लिए बात की. अलग अलग देशों से ईंधन के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन संकट के इस दौर में अभी तक एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसने हमारी मदद की है. उन्होंने कहा कि जो हमारी मदद के लिए आता है तो हम उसकी सराहना करते हैं.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंकाई ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने फ्यूल खरीदने के लिए एक क्रेडिट लाइन देने के लिए भारत की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि हम मदद के लिए रूसी सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमने उनको अपनी जरूरते बता दीं हैं.

We have made requests (for fuel) to different countries. So, any country that comes to help us, we appreciate that. Right now, the Indian Govt is the only country that has provided us with a credit line: Kanchana Wijesekera, Sri Lankan Power and Energy Minister, in Colombo (1/2) pic.twitter.com/Cs67wHPXlM

