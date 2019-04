Loading...



Strongly condemn the horrific blasts in Sri Lanka. There is no place for such barbarism in our region. India stands in solidarity with the people of Sri Lanka. My thoughts are with the bereaved families and prayers with the injured.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2019



The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.

We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.



— Theresa May (@theresa_may) April 21, 2019



Strongly condemn the horrific terrorist attack in Sri Lanka on Easter Sunday resulting in precious lives lost & hundreds injured. My profound condolences go to our Sri Lankan brethren. Pakistan stands in complete solidarity with Sri Lanka in their hour of grief.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 21, 2019



Saddened by the horrific events in Sri Lanka this morning. My heartfelt sympathies to all affected by this cowardly act of terror. At this difficult time, I affirm our solidarity with the government and people of Sri Lanka and assure our support in the fight against terrorism.

— Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) April 21, 2019

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एवं देश के अन्य हिस्सों में रविवार को सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए. धमाकों में 187 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं. धमाके ईसाइयों के पवित्र पर्व ईस्टर के दिन चर्च और होटलों को निशाना बनाते हुए किए गए. इस घटना के पीछे किसी चरमपंथी संगठन का हाथ माना जा रहा है, हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है. श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है.मारे गए लोगों में से 35 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोग अमेरिकन, ब्रिटिश और डच नागरिक हैं.राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर देश भर में रविवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई. इसके साथ ही बताया गया कि 22 और 23 अप्रैल को सरकारी छुट्टी रहेगी. इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा श्रीलंका पुलिस के सभी जवानों की छुट्टी कैंसल कर दी गई है. श्रीलंका सरकार ने अगले आदेश तक सोशल मीडिया और मैसेजिंग सर्विस को भी बंद कर दिया है.भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के लगातार संपर्क में हैं. विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. भारतीय मदद के लिए +94777903082 +94112422788 +94112422789 +94777902082 और +94772234176 पर संपर्क कर सकते हैं.श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाकों की आलोचना करते हुए लिखा, "श्रीलंका में हुए भीषण बम धमाकों की कठोर निंदा करता हूं. हमारे क्षेत्र में ऐसी बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है. भारत दुख की इस घड़ी में मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़ा है. हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के साथ प्रार्थना."ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टरीजा मे ने कहा, "श्रीलंका के होटल और चर्च पर हुए हमले डराने वाले हैं. इस घटना के शिकार लोगों के साथ मेरी सहानुभूति. हम सभी को एकजुट होना चाहिए ताकि कोई भी अपने धर्म से जुड़े कार्य करते वक्त डर में न रहे."पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी धमाकों की आलोचना की और लिखा, "ईस्टर के दिन श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. श्रीलंका के भाईयों को हमारी संवेदनाएं. दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है."मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, "सुबह श्रीलंका में हुए हमले की खबर से सदमे में हूं. इस भयानक हमले में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं. दुख की इस घड़ी में हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करेंगे.”बता दें कि एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने दस दिन पहले इनपुट दिया था कि देश में बम धमाकों के जरिए बड़े हमले हो सकते हैं. अलर्ट में कहा गया था कि फिदायीन हमलावर देश के प्रमुख चर्चों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं.