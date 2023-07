Four Years Waiting List In This Restaurant: ब्रिटेन के सेंट्रल ब्रिस्टल में स्थित बैंक टैवर्न (The Bank Tavern) रेस्टोरेंट में बुकिंग की वेटिंग लिस्ट आपको चौंका देगी. इस रेस्टोरेंट में बुकिंग के लिए 4 सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है. अपने खास मेन्यू ‘संडे स्पेशल’ के लिए ये रेस्टोरेंट काफी फेमस है. ये रेस्टोरेंट 200 साल पुराना है. इसमें स्पेशल बेली बीफ धीमी आंच पर सेंक कर पकाया जाता है और इसे गेस्ट को परोसा जाता है.

1800 ईस्वी में बना ‘द बैंक टैवर्न’ रेस्टोरेंट कई दंगों और दो विश्व युद्धों को झेलने के बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा है. लंदन से ढाई घंटे की दूरी पर स्थित ये रेस्टोरेंट खुद को ‘बड़े दिल वाला छोटा पब’ कहता है. इसका रविवार स्पेशल मेन्यू जिसे संडे रोस्ट भी कहते हैं, काफी फेमस है. इसमें ये 30 दिन पुराने सुखाए दुर्लभ बीफ को कम आंच पर सेंक कर गेस्ट को परोसते हैं.

इसके अलावा मेन्यू में शहद और रोजमेरी में मिला रोस्टेड भेड़ के मेमने की टांग परोसते हैं. इसके अलावा दाल, सब्जी और रोटी है. इस रेस्टोरेंट में स्पेशल रविवार को नमूने (Sample) के तौर पर ग्रीक स्क्वीड बॉल्स, मसूर दाल के पकौड़े, मेपल सिरचा ग्लेज्ड बेली पॉर्क (बीफ) परोसते हैं. वहीं, डेजर्ट (यानी खाने के बाद) वे रस्पेरी दही पन्ना कोटा और Gooseberry स्पंज के साथ साथ स्ट्राबेरी और सफेद चॉकलेट परोसते हैं.

यहां मेन्यू में थ्री-कोर्स मील के लिए लगभग 26.95 पाउंड यानी 2850 रुपए या फिर टू-कोर्स मील के लिए 21.95 पाउंड यानी 2320 रुपए देने होते हैं. वहीं, उनकी वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार ग्राहक रविवार को अपनी दोपहर की मील के लिए भोजन की के मेन्यू को पसंद कर सकते हैं. दोपहर का भोजन 12 बजे से शाम 4 बजे तक परोसा जाता है.

ये भी पढ़ें- PHOTOS: चीन के अरबपतियों का भूतिया शहर, इंसानों का नामो-निशान नहीं, आखिर क्या हुआ यहां

मिली जानकारी के अनुसार बैंक टेवर्न के संडे रोस्ट मिल को 2019 में ब्रिस्टल का आब्जर्वर मंथली फूड अवार्ड भी मिल चुका है. वहीं 2018 में इन्हें ब्रिस्टल गुड फूड अवार्ड भी मिल चुका है. इनका संडे रोस्ट मील वर्षों से ब्रिस्टल में चर्चा का विषय रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, जब संडे को ऑनलाइन बुकिंग बंद रहती है, तब ग्राहक सीधे रेस्टोरेंट जाकर किस्मत आजमा सकते हैं. अगर कोई टेबल खाली रहा और आपके किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता आपको बुकिंग मिल जाए.

Tags: Britain News, London News, Restaurant