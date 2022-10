अब हवाई जहाज में बिना रुकावट के वीडियो कॉल! एलन मस्क की कंपनी ने शुरू की नई सेवा, जानें डिटेल्स

वॉशिंगटन. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) की स्पेसएक्स (SpaceX) विमानों में इंटरनेट सेवाओं का प्रभावी रूप से विस्तार कर रही है. एलन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक एविएशन सेवा शुरू की है, जिसके तहत यात्रियों को वाईफाई सेवा का लाभ मिलेगा. कंपनी 150,000 डॉलर (करीब 1,24,44,075 रुपये) का हवाई जहाज एंटीना प्रदान कर रही है.

मस्क ने ट्वीट कर बताया कि, हवाई जहाज में इंटरनेट वैसे ही लगेगा जैसे आप घर पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं. उन्होंने अपने अगले ट्वीट में बताया कि एक प्लेन से दूसरे दूर के प्लेन में स्टारलिंक वीडियो कॉल भी की गयी, जो बिना किसी रुकावट के चली.

Internet in airplanes will feel same as if you were accessing Internet at home! https://t.co/Mfl2ixYnJH

We even did a Starlink video call on one airplane aloft to Starlink on another, far away, airplane aloft and it worked perfectly with no lag!

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2022