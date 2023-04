Sudan Conflict: फ्रांस ने पेश की दोस्ती की मिसाल, सूडान में फंसे भारत समेत 28 देशों के 388 नागरिक निकाले

नई द‍िल्‍ली. सूडान (Sudan Conflict) में संघर्ष विराम की घोषणा होने के बाद भी वहां पर ह‍िंसा और लड़ाई जारी है. इस स‍िव‍िल वॉर में अब तक 413 से ज्‍यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. वहीं, 3,551 से ज्‍यादा लोग इस संघर्ष में घायल हो गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन सभी आंकड़ों की पुष्‍ट‍ि की है. इस संघर्ष में कम से कम 9 बच्चों के मारे जाने और 50 से अधिक के घायल होने की सूचना भी मिली है. ऐसे में यहां पर फंसे भारतीय नागर‍िकों को सुरक्ष‍ित न‍िकालने की योजना बनाई गई है. अब खबर आ रही है क‍ि फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत कुछ भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के स‍िट‍ीजंस को सकुशल बाहर निकाला है.

नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को कहा कि भारत सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है. दूतावास ने ट्वीट किया क‍ि फ्रांस का निकासी अभियान जारी है. कल रात दो सैन्य विमानों से भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है. इस अभियान के दौरान बाहर निकाले गए भारतीयों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है.

#Sudan | French evacuation operations are under way. Last night, two military flight rotations evacuated 388 people of 28 countries, including Indian nationals. pic.twitter.com/CrXeOH9UmD

— French Embassy in India (@FranceinIndia) April 24, 2023