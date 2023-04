91 लड़ाकू विमान और 12 नौसैनिक जहाज...चीन ने ताइवान को फिर दिखाई आंख, पानी से आसमान तक घेराबंदी की तैयारी?

बीजिंग: ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन (Tsai Ing-wen) की अमेरिकी यात्रा के बाद से चीन तिलमिला उठा है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है. ताइवान की रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आज सुबह 6 बजे ताइवान के आसपास 91 PLA विमान और 12 PLAN (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी) जहाजों का पता चला है. ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति की निगरानी की है और इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए CAP विमान, नौसेना के जहाजों और भूमि आधारित मिसाइल प्रणालियों को जिम्मेदारी सौंपी है.

पता लगाए गए विमानों में से 54 ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा (Median Line Of Taiwan Strait) को पार किया था और ताइवान के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व ADIZ यानी एयर डिफेन्स ज़ोन में प्रवेश किया था. वर्तमान में, ताइवान के आसपास के जल में अभी भी 8 जलयान चल रहे हैं. वहीं, ताइवान के सशस्त्र बल इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

91 PLA aircraft and 12 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/4OdCJgTGEc

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 11, 2023