VIDEO: अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता, शॉपिंग के लिए निकली महिलाओं की बेरहमी से पिटाई

नई दिल्ली. अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता की कई खबरें सामने आई हैं. तालिबानी शासकों ने खासकर महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. इस बीच अफगानिस्तान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें महिलाओं को महिलाओं को सरेआम बेरहमी से पीटा जा रहा है. शबनम नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. दावा किया जा रहा है कि ये कथित वीडियो तखर प्रांत का है.

बताया जा रहा है कि तालिबान के रूढ़िवादी नियम की धज्जियां उड़ाने के लिए महिलाओं को ऐसी बेरहम सजा दी गई. दरअसल, महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के शॉपिंग के लिए निकली थीं. इसके बाद तालिबानी सैनिकों ने सरेआम महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी. वीडियो में महिलाओं को डंडे से लगातार पीटते हुए दिखाया गया है.

शबनम नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा,’ ये है तालिबान, यहां ताखर प्रांत में बिना पुरुष अभिभावक के शॉपिंग के लिए निकली महिला की बेरहमी से पिटाई की गई. अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान शासन में धरती पर नरक का अनुभव कर रही हैं. हमें अपनी आंख नहीं मूंदनी चाहिए.’ समाचार एजेंसी एएफपी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि बुधवार को तीन महिलाओं और 11 पुरुषों को चोरी का दोषी पाया गया. इसके बाद अफगान अदालत के आदेश पर सभी को कोड़े मारे गए.

This is the Taliban brutally lashing a woman in Takhar province for going to the shop without a male guardian.

The women of Afghanistan are experiencing hell on earth under Taliban regime. We mustn’t turn a blind eye.

pic.twitter.com/gl0MQeBWXg

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 1, 2022