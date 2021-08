Kabul Update: काबुल में 150 भारतीयों के अपहरण की खबर गलत, सभी लोग सुरक्षित- सूत्र

काबुल. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल में करीब 150 भारतीयों के अपहरण की खबर को भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने गलत बताया है. सूत्रों ने बताया कि सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि हम भारतीय की सुरक्षा के वादे और इसमें सहयोग के लिए स्थानीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं.

वहीं तालिबान ने भी CNN News18 से बातचीत में इन आरोपों का खंडन किया है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, तालिबान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हमने काबुल एयरपोर्ट के पास किसी भारतीय को अगवा नहीं किया, बल्कि उन्हें दूसरे सुरक्षित रास्ते से एयरपोर्ट ले गए हैं.

दरअसल सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी तालिबान लड़ाकों के लिए नई है. वह यहां यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि कोई अफगान नागरिक देश छोड़कर नहीं भागे. इसलिए उन्होंने पासपोर्ट आदि की जांच के लिए कुछ भारतीय नागरिकों का रोका था.

इससे पहले अफगान पत्रकारों ने दावा किया था क‍ि अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल (Kabul) में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे तालिबान (Taliban) लड़ाकों ने 150 लोगों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं. अफगान पत्रकारों के मुताबिक अपहरण किए गए लोगों में अफगान के नागरिक और अफगानिस्‍तान में रहने वाले सिख भी शामिल हैं.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को रोका गया वह काबुल स्थित हामिद करजई एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे. अभी वह एयरपोर्ट के पास पहुंचे ही थे कि तालिबान के लड़ाके वहां पहुंच गए और उन्‍होंने सभी को अपनी वैन में बैठा लिया.

हालांकि तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक ने कहा कि अपहरण करने जैसी खबर पूरी तरह से गलत और निराधार है. अहमदुल्ला वसीक ने बताया कि तालिबान ने सुरक्षित तरीके से दूसरे गेट से लोगों को एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया है.

Multiple Afghan media outlets report kidnapping by Taliban of persons awaiting evacuation from #Kabul. Among them are reported to be Indian citizens. No official confirmation of this, more details awaited

— ANI (@ANI) August 21, 2021