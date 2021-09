अफगानिस्तान का खूंखार नजारा, कार बम, सुसाइड बेल्ट के साथ तालिबानी मिलिट्री परेड

काबुल. अफगानिस्तान में तालिबान शासन (Taliban Rule) आ चुका है इसकी तस्दीक वहां के नेशनल टेलिविजन पर ब्रॉडकास्ट हुए प्रोग्राम से पता चलती है. देश के नेशनल टेलिविजन पर तालिबान की आधिकारिक मिलिट्री परेड ब्रॉडकास्ट हुई है जिसमें कार बम (Car Bomb), सुसाइड बेल्ट (Suiceide Vest), रॉकेट और बैरेल बम प्रदर्शित किए गए हैं. ये वही हथियार हैं जिनसे हजारों मासूमों की जिंदगी बर्बाद की गई है.

स्वतंत्र पत्रकार आदित्य राज कौल ने अपनी ट्विटर वॉल पर इस ब्रॉडकास्ट का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में तालिबान की मिलिट्री परेड में कार बम और अन्य हथियार देखे जा सकते हैं. आदित्य राज कौल ने लिखा है-इन हथियारों की बदौलत बीते दो दशक के दौरान अफगानी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्याएं की गई हैं.

Let it sink in. This is Taliban on Afghan National Television broadcasting an official military parade with car bombs, suicide vests, rockets & barrel bombs on display which were used to kill thousands of innocent Afghan children, women & men over last two decades in Afghanistan. pic.twitter.com/mNTmdEQ2Xq

