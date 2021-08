Kabul Blast: काबुल हवाई अड्डे पर फिर हो सकता है आतंकी हमला, अमेरिकी सेना हुई अलर्ट

काबुल. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) के काबुल हवाई हड्डे (Kabul Airport) पर दो दिन पहले हुए आत्‍मघाती हमले ने अमेरिका (America) को हिलाकर रख दिया है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) को उनके राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पुख्‍ता जानकारी मिली है कि काबुल हवाई अड्डे पर अभी एक और आतंकी हमला हो सकता है. खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में अमेरिकी, संबद्ध कर्मियों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए ये अब तक का सबसे खतरनाक दौर होगा.

अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्‍ता ने कहा, जैसे ही अफगानिस्‍तान से हमारे सभी नागरिक सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे, वैसे ही हम काबुल हवाई अड्डे को अफगान के लोगों को दे देंगे. व्‍हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति को काबुल में होने वाले एक और आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी गई है. उन्‍होंने बताया कि हमले की आशंका को देखते हुए काबुल हवाई अड्डे पर सेना को बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा के सभी मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं.

Upon our departure, we will transfer the Kabul airport back to the Afghan people: US State Department spokesperson Ned Price pic.twitter.com/E4J4xymzaj

— ANI (@ANI) August 27, 2021