ट्विटर-फेसबुक के मुकाबले में Elon Musk ला सकते हैं नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खुद ही दिए बड़े संकेत

वॉशिंगटनः दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) अपना खुद का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social media platform) शुरू करने की तैयारी में है. रविवार को खुद उन्होंने इस बात के संकेत दिए. एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) की नीतियों के आलोचक रहे हैं. पिछले कुछ समय से नए प्लेटफॉर्म की संभावना तलाश रहे मस्क ने हाल ही में ट्विटर पर आजादी के साथ अपनी बात रखने (Free speech) के मुद्दे पर एक पोल (poll) भी किया था.

ट्विटर पर बोले मस्क, गंभीरता से सोच रहा हूं

वर्ष 2022 में 224 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने (Richest person of the world) एलन मस्क ने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार की बात एक ट्वीट में उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में कही. प्रणय पथोले (Pranay Pathole) नाम के यूजर ने एलन मस्क को टैग करके पूछा था कि क्या वह नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार करेंगे? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खुले मन से अपनी बात रखने की छूट हो, जो फ्री स्पीच को अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखे. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां प्रोपेगेंडा कम से कम हो. मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है. प्रणय के इस ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने कहा, “मैं इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा हूं.”

Am giving serious thought to this

ट्विटर पर पोल भी किया

एलन मस्क ने दो दिन पहले ट्विटर पर एक पोल पोस्ट करके लोगों से जवाब मांगे थे. इसमें उन्होंने यूजर्स से पूछा था- क्या वह अब भी मानते हैं कि ट्विटर अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह के कायम है? उन्होंने यूजर्स से ये भी कहा था कि इस सवाल का जवाब वह सोच समझकर ही दें क्योंकि इसके परिणाम काफी महत्वपूर्ण होंगे. एलन मस्क के इस सवाल पर 70 फीसदी से ज्यादा लोग “न” में जवाब दे चुके हैं. “हां” कहने वालों की संख्या 29 प्रतिशत से कुछ ज्यादा ही है.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022