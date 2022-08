Monkeypox Virus: अमेरिका में मंकीपॉक्स से पहली मौत, दुनियाभर में संक्रमण से अब तक 15 की जान गई

वॉशिंगटन. अमेरिका के टेक्सास राज्य में मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आया है. इसकी जानकारी स्वास्थ विभाग ने देते हुए कहा कि यह देश में संक्रमण से मौत का पहला मामला है. स्वास्थ विभाग ने बताया कि मंकीपॉक्स वायरस की इस मौत में क्या भूमिका रही, यह पता करने के लिए मामले की अब भी जांच चल रही है. हालांकि, मंकीपॉक्स शायद ही कभी घातक होता है.

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) के प्रवक्ता स्कॉट पॉली ने एक ईमेल के जरिये कहा कि वह मंकीपॉक्स संक्रमण से हुई पहली मौत की सूचना से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद से सीडीसी(CDC) ने मंकीपॉक्स के बढ़ते प्रकोप पर अपनी निगरानी और सक्रीय कर दी है. स्थिति को समझने के लिए बारीकी से जांच की रही है. पॉली ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौत के कारण को बताना जल्दबाजी होगी.

बता दें कि 90 से ज्यादा देशों में मंकीपॉक्स का प्रकोप बहुत भयावह है. दुनियाभर में इस संक्रमण के 478,600 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. अबतक मंकीपॉक्स से होने वाली मौतों में ब्राजील, क्यूबा, ​​इक्वाडोर, भारत और स्पेन शामिल हैं. दुनियाभर में अबतक 15 की मौत हो चुकी है. लेकिन अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है.

अमेरिका में मंकीपॉक्स से हड़कंप, हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान, 6600 से ज्यादा मामले

पॉली ने कहा कि संक्रमण के मामले अब संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से फैल रहा है. क्लैड IIb – शायद ही कभी घातक होते हैं. हालांकि, कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए मंकीपॉक्स संक्रमण अधिक घातक होता है. मंकीपॉक्स से कोई भी संक्रमित हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह फैलता है. हालांकि, सीडीसी के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 18,101 से अधिक मामले पुरुषों के साथ संबंध रखने वाले पुरुषों में पाया गया है.

