रूस ने अपनी नई सबमरीन 'मागाडन' से दागी कैलिबर मिसाइल, कॉम्बैट एक्सरसाइज में की गई फायर ड्रिल

मॉस्को: रूस ने अपनी नई सबमरीन मागाडन से समुद्र और तटीय लक्ष्यों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी हैं. पैसिफिक फ्लीट की पनडुब्बी “मागाडन” ने जापान के सागर में पानी के नीचे से “कैलिबर” को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. युद्धाभ्यास करने से पहले, पनडुब्बी गुप्त रूप से एक क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जहां से उसने लक्षित स्थानों पर मिसाइल हमले शुरू किए. पहली मिसाइल ने एक समुद्री लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा फिर दूसरी मिसाइल ने खाबरोवस्क क्षेत्र में लक्ष्य को भेदा. विमान और जहाजों से फायरिंग की गयी.

परमाणु हमले में सक्षम कैलिबर मिसाइल से लैस रूस ने अपनी नई सबमरीन को नौसेना में शामिल कर दिया है, जो बीस नॉट की गति से ढाई सौ से तीन सौ मीटर, समुद्र से जहाजों पर और जमीन पर बैठे दुश्मन पर घात लगाकर तबाह कर सकती है. यूक्रेन जंग के बीच रूस के इसे नेवी में शामिल करने से अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

