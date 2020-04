छात्रों ने की फीस वापसी की मांग, डीन ने जवाब में डांस का वीडियो भेज दिया

The Dean of Tisch sent this as an attachment to the email saying they won't give us our money back. Embarrassing.

न्‍यूयॉर्क (New York) के टिस्‍क स्‍कूल ऑफ आर्ट्स के छात्र तब चकित रह गए जब डीन (Dean) ने उनकी फीस वापसी की मांंग के जवाब में उन्‍हेें एक वीडियो भेज दिया. सूत्रों के मुताबिक कोरोनो वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते छात्रों ने वर्चुअल क्‍लास की ओर रुख किया था. मगर बाद में टिस्‍क स्‍कूल ऑफ आर्ट्स (Tisch School Of The Arts) के कुछ छात्रों ने अपने डीन को लिखा कि उनके ट्यूशन के रुपये वापस कर दिए जाएं.छात्रों ने तर्क दिया कि उनके कोर्स में प्रैक्टिकल की जरूरत थी, जो कि प्रतिष्ठित टिस्‍क स्‍कूल ऑफ आर्ट्स दूर से इस कमी को पूरा नहीं कर सकता. वहींं छात्र मिखाइल प्राइस (Michael Price) ने 'एनबीसी न्यूयॉर्क' को बताया कि 'मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से परेशान हूं कि हम उपकरण और सुविधाओं तक से वंचित हैंं और यूनिवर्सिटी द्वारा कम गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए भी समान रूप से फीस वसूल की जा रही है.'हालांकि रुपये रुपये वापस देने के बजाय छात्रों को डीन एलिसन ग्रीन (Allyson Green) का 1991 के एक गीत पर उनका डांस करता हुआ वीडियो छात्रों को भेजा गया, इसके बाद छात्र हैरान रह गए. वहीं इसके साथ एक ईमेल भी भेजा गया जिसमें उन्होंने स्‍पष्‍ट किया कि उन्हें यह अधिकार नहीं है क‍ि वह छात्रों की फीस वापस करेंं.यह वीडियो मिखाइल प्राइस द्वारा सोशल साइट पर शेयर किए जाने के बाद से ट्विटर पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वडियो को 1.28 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं इस पर 10 हजार से अधिक कमेंट किए जा चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह बेवजह और विचित्र है और यह वास्तविक है.' वहीं एक अन्‍‍‍य ट्विटर यूजर ने लिखा, 'यह खराब टेस्‍ट का है.' एक अन्‍य यूजर ने प्रतिक्रिया दी. वहीं एक अन्‍य यूजर ने लिखा कि 'मुझे ऐसा लगता है जैसे यह उन छात्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो फीस वापसी की मांग कर रहे हैं. यह घृणित है.'वहीं 'एनबीसी न्यूयॉर्क' को दिए एक बयान में सुश्री ग्रीन ने कहा कि डांस का मकसद अपमान करना नहीं था. मुझे अफसोस है कि मेरे ईमेल के बावजूद मेरे डांसिंग को लेकर गलतफहमी रही. हालांकि मेरा इरादा निश्चित रूप से न तो तुच्छ था और न ही अपमान करने का था.'