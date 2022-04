प्लेन से खतरा बताकर खाली कराया गया 'द यूएस कैपिटल', लेकिन मामला कुछ और ही निकला

वाशिंगटन: ‘द यूएस कैपिटल’ (अमेरिकी संसद भवन) को बुधवार को कुछ समय के लिए खाली करा लिया गया था. पुलिस ने एक विमान से ‘संभावित खतरे’ का हवाला देते हुए परिसर को खाली करने का आदेश दिया था. यूएस कैपिटल पुलिस ने कहा कि वह एक ऐसे विमान पर नजर रख रहे हैं जो संभावित खतरा पैदा कर सकता है. घटना स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे की है.

हालांकि, कुछ ही देर बाद यह कहते हुए एक अपडेट जारी किया गया कि विमान से कोई खतरा नहीं है. यूएस कैपिटल पुलिस के एक अपडेट में कहा, ‘विमान अब कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए खतरा नहीं है और यूएससीपी पुनः प्रवेश के लिए भवन को तैयार कर रहा है.’ पुलिस ने कहा कि यूएस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ‘बहुत सावधानी के साथ खाली कराया गया था.’ विशेष रूप से, जब कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश जारी किया गया था, तब सदन और सीनेट सत्र में नहीं थे.

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘मिलिट्री एप्रिसिएशन नाइट’ के दौरान ‘द यूएस कैपिटल कॉम्प्लेक्स’ के पास स्थित एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पैराशूट का प्रदर्शन हो रहा था. एनबीसी न्यूज के सीनियर कैपिटल हिल कॉरेस्पोंडेंट, गैरेट हाके ने एक ट्वीट में कहा, ‘यूएस कैपिटल खाली करने के आदेश के बीच भवन के पास कुछ लोगों को पैराशूट से उतरते करते देखा. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे कहां उतरे.’ एक अन्य ट्वीट में गैरेट हाके ने कहा कि वे लोग ‘आर्मी गोल्डन नाइट्स’ के एक प्रदर्शन का हिस्सा थे और नेशनल पार्क में पैराशूट से उतर रहे थे.

Just watched some people parachute down over/near the US Capitol amid an evacuation order. Trying to figure out where they landed.

DC Police now telling @NBCNews these were the @ArmyGK parachute team jumping into @Nationals park. Seems they might not have told Capitol Police they’d be in the airspace. One officer here told me she saw the small plane appearing to circle before the parachuters jumped

— Garrett Haake (@GarrettHaake) April 20, 2022