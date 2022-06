अब रोबोट पर करिए सवारी, जापानी इंजीनियरों ने किया कमाल, जानिए इसकी खास बातें

टोक्यो. जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों ने बकरी के आकार का एक ऐसा रोबोट बनाया है जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी भारी सामान ले जाने और सवारी करने के काम आ सकता है. कावासाकी के इंजीनियरों ने अपना ये नवीनतम आविष्कार लोगों के सामने पेश किया है. ये एक चार पैरों वाला सवारी करने योग्य रोबोट है. जिसे यूरोप, एशिया और उत्तरपूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों में पायी जाने वाली जंगली बकरी की एक प्रजाति आईबेक्स (Ibex) की नकल पर तैयार किया गया है.

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस रोबोट को उबड़-खाबड़ और असमतल जमीन पर सवारी करने के लिए बनाया गया है. इससे खेतों में भारी सामानों और निर्माण की सामग्री को पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. इसे पहाड़ों में पायी जाने वाली जंगली बकरी आईबेक्स (Ibex) के नाम पर बेक्स (bex) नाम दिया गया है.

