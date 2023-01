OMG! क्या 2027 में नहीं रहेगा इंसानों का अस्तित्व? 'टाइम ट्रैवल' करके लौटे कपल का दावा, जानें सच्चाई

Viral Story: दुनिया कई लोग अपना भविष्य जानने में दिलचस्पी रखते हैं. खासतौर पर प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी. बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस दो ऐसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हैं जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं. उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सटीक रही हैं. बाबा वंगा, जिन्हें “बाल्कन के नास्त्रेदमस” के रूप में जाना जाता है. उन्हें सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है. उनकी प्रमुख भविष्यवाणियों में- चेरनोबिल परमाणु आपदा, राजकुमारी डायना की मृत्यु और सोवियत संघ का पतन शामिल हैं.

अभी सोशल मीडिया पर दो ‘टाइम ट्रैवलर्स’ चर्चा में हैं. उनका कहना है कि वे (दोनों कपल) साल 2027 से आये है. ये यात्री प्रमाण के तौर पर एक वीडियो क्लिप भी शेयर कर रहे हैं. वे एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां 2027 में कोई इंसान नहीं बल्कि ये दोनों वहां अकेले हैं. उन्होंने खुद को अकेला दिखाते हुए एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है. दंपति का ये दावा इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

टिक-टॉकर्स जेवियर और मारिया भविष्य में अकेले फंसने का दावा करते हैं और और कहते हैं, ‘शुक्र है की एक दूसरे को कंपनी देने के लिए दोनों साथ हैं.’ मरिया ने अपने टिकटॉक हैंडल @socmia पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘समय एक भ्रम है.’ उन्होंने अपने बायो में लिखा है, ‘दुनिया में अकेले बचे हुए (Alone in the world with unico sobreviviente).’ हालांकि दोनों रहस्मयी इंसानों ने वीडियो में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है.

जेवियर और मारिया के अनुसार और सबूत के तौर पर पेश उनके वीडियो के अनुसार धरती पर सिवा कोई नहीं बचा है. वीडियो में वे सुनसान जगह पर दिखाई पड़ते हैं, जहां जीवन का कोई प्रमाण नहीं है. हालांकि नेटिज़न्स ने उस जगह की पहचान स्पेन के वेलेंसिया शहर के रूप में की है. पूर्व में जेवियर ने एक गुप्त रास्ते का वीडियो क्लिप शेयर किया था जो कि एक शॉपिंग इलाका का था, लेकिन अब वह बिल्कुल सुनसान सा पड़ गया है. ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रहस्य बना हुआ है. कपल ने वीडियो में बताया कि वे स्पेन के प्रमुख शहरों जैसे की बार्सिलोना, मैड्रिड, और सिविल की यात्रा की है लेकिन उन्हें जीवन का एक भी सबूत नहीं मिला है.

