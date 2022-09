Video: यहां समुद्र तट पर सैकड़ों में आ गया मगरमच्छ का कुनबा, आखिर क्या थी वजह?

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसे वीडियो देखकर नेटिजंस भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी डर के मारे कांप सकता है. दरअसल ब्राजील के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसे देखकर यहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान ऐसी जगह पर सपने में भी कदम नहीं रखना चाहेगा.

दरअसल मगरमच्छ धरती पर पाए जाने उन खूंखार जीवों में से एक हैं जो जमीन पर पानी दोनों में ही काफी घातक साबित हो सकते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. इसमें ब्राजील के एक समुद्र तट को देखा जा सकता है. तट पर मगरमच्छों की बड़ी संख्या है. वीडियो में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ तट पर दिखाई दे रहे हैं.

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl

— Ken Rutkowski (@kenradio) September 15, 2022