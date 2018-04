फ्लोरिडा में अपने घर के पास स्थित इपिसकोपल चर्च में लोगों को ईस्टर की बधाई देने के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मेक्सिको को बॉर्डर पर हमारी मदद करनी चाहिए. वहां से बड़ी तादाद में लोग अमेरिका आ रहे हैं, क्योंकि वे यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी का फायदा उठाना चाहते हैं."



These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018



Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018



Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको के साथ अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी और व्यापार समझौता खत्म करने की धमकी दी है. ये अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने की इच्छा रखने वाले मेक्सिकन लोगों के लिए बुरी खबर है. रविवार को ट्रंप ने कहा कि यूएस में अप्रवास देने की डील अस्तित्व में नहीं रहेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी खत्म करने की धमकी दी है.ट्रंप ने कहा, "अगर मेक्सिको ने अमेरिका आ रहे लोगों को नहीं रोका, तो उसके साथ 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' खत्म किया जा सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वे (मेक्सिको के लोग) अप्रवासियों को मिलने वाली सुरक्षा का फायदा उठाने के लिए यूएस आते हैं.डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अमेरिकी नागरिकों को ईस्टर की शुभकामनाएं देने के बाद ट्वीट किया- "NO MORE DACA DEAL!" ट्रंप ने कहा, "मेक्सिको को वहां से लगातार यूएस पहुंचने वाले लोगों को रोकना ही होगा. नहीं तो उनको दी जानी वाली हर तरह की आर्थिक मदद बंद कर दी जाएगी." बता दें कि ट्रंप की पहल पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 'नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर दोबारा साथ आए हैं.बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने DACA (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड एराइवल) पॉलिसी की शुरुआत की थी. इसके तहत गैरकानूनी ढंग से अमेरिका पहुंचे बच्चों को अस्थायी रूप से रहने, पढ़ने और काम करने का अधिकार दिया गया था. ट्रंप ने पिछले साल इस DACA पॉलिसी खत्म कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से अगले 6 महीने के अंदर इस पर कानून बनाने को कहा है.ट्रंप ने साल 2016 में चुनाव प्रचार अभियान में ओबामा की इस नीति को जल्द खत्म करने का दावा किया था. लेकिन, पद संभालने के बाद से ही ट्रंप ने इस पर नरम रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि हम ‘ड्रीमर्स’ से प्यार करते हैं. उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप भी इस नीति से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. लेकिन, साल 2017 में उन्होंने DACA पॉलिसी खत्म करने का ऐलान किया. हालांकि, ट्रंप सरकार अप्रवासियों को नया वर्क परमिट जारी नहीं कर रही है. इसलिए जिनके पास पहले से वर्क परमिट हैं, वो अमेरिका में काम कर सकते हैं.साल 2012 में DACA पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में शुरू किया एक सरकारी कार्यक्रम था. इसके तहत गैरकानूनी ढंग से अमेरिका पहुंचे बच्चों को अस्थायी रूप से रहने, पढ़ने और काम करने का अधिकार दिया गया. यह नीति आप्रवासियों की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है लेकिन उन्हें निर्वासन से जरूर बचाती है. DACA इसके तहत आवेदन देते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड और दूसरी बातों का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसमें पास हो जाते हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज में दाखिला, वर्क परमिट की अनुमति मिल जाती है. वहीं, जो पास नहीं हो पाते उन्हें वापस भेज दिया जाता है.