तुर्की ने फिर यूएन में अलापा कश्मीर राग, भारत ने कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए एक और प्रयास करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भारत के तरफ से कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अन्य देशों का कश्मीर पर संदर्भ का “कोई फर्क” नहीं पड़ता है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मंगलवार की सत्र में सबोधन के दौरान कश्मीर मुद्दे को उठाने के बाद आई है.

एक साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “यह एक अलग मुद्दा है और हमारी स्थिति बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है. जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और हमने अपना विरोध जताया है. यूएनजीए में अन्य देशों द्वारा कश्मीर का संदर्भ मायने नहीं रखता.”

पाकिस्तान के करीबी सहयोगी एर्दोगन ने जनरल डिबेट में कहा था, “भारत और पाकिस्तान ने 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं की है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में एक निष्पक्ष और स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो.”

उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के एक हफ्ते के भीतर हीं एर्दोगन की ने कश्मीर पर विवादित टिपण्णी की है. उनके इस टिपण्णी के वजह से भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है. पूर्व में भी भारत ने एर्दोगन द्वारा कश्मीर पर की टिपण्णी को “पूरी तरह से अस्वीकार्य” कर दिया था. भारत ने कहा था कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और अपनी नीतियों की गिरबान में देखना चाहिए.

इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने म्यांमार के म्यावाडी में फंसे भारतीयों की रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट ने भारतीय नागरिकों को थाईलैंड में नौकरी दिलाने के बहाने म्यांमार में फंसा दिया था. उन्होंने बताया, “हम थाईलैंड में नौकरियों के बहाने भारतीय कर्मचारियों की भर्ती करने वाली आईटी कंपनियों के बारे में जानते हैं. कर्मचारियों को धोखे से म्यांमार ले जाया गया था. हम हर भारतीय को थाईलैंड में नौकरी स्वीकार करने से पहले एहतियात बरतने का आग्रह करते हैं.

Spoke to our Ambassador Vinay Kumar regarding Indians held in Myanmar. Ambassador apprised me on the developments and informed that all efforts are on to release the Indians as soon as possible.

Mission is closely following up the matter. https://t.co/l8PiD3SXKH

— V. Muraleedharan (@MOS_MEA) September 21, 2022