तुर्की में एक के बाद एक टकराती गईं कई गाड़ियां; हादसे में 12 लोगों की मौत, 31 की हालत गंभीर- देखें Video

Turkey multi-vehicle crash: तुर्की के हतेय प्रांत में एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य घायल हो गए. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार घायलों में तीन की हालत गंभीर है. तुर्की सरकार की आधिकारिक अनादोलु समाचार एजेंसी ने बताया है कि शनिवार देर रात एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर विपरीत लेन में चला गया, जिसके बाद गाड़ियों की टक्कर शुरू हो गई. समाचार एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान नौ कारों और दो मिनी बसों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए हैं.

एपी समाचार एजेंसी ने बताया कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रल पंप भी है, जहां पर भी कई गाड़ियां गैस भराने के लिए खड़ी थीं. गैस स्टेशन के पास उन लोगों की भीड़ थी, जो तुर्की की अनिवार्य मिलिट्री सेवा में जाने के लिए अपने घर से निकले थे और उनके रिश्तेदार उन्हें विदा करने के लिए आए थे.

