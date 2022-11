ट्विटर के CEO एलन मस्क ने इस ट्वीट के लिए ऐप डेवलपर को निकाला, देखें पोस्ट

वॉशिंगटन: ट्विटर के नए सीईओ एलन मस्क ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों और हजारों ठेकेदारों की छंटनी के बाद अब एंड्रॉइड ऐप डेवलपर टीम के एक सदस्य को निकाल दिया है, लेकिन इस बार की वजह एक ट्वीट है. मस्क ने जिस शख्स को नौकरी से निकाला है वह एरिक फ्रोन्होफ़र नाम का एक Android डेवलपर है. दरसअल, ट्विटर स्लो चलने के वजह को बताने के लिए मस्क ने ट्वीट किया जिसके बाद एरिक ने उस ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि, “मैंने 6 साल काम किया, मैं कह सकता हूं कि यह गलत है.”

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, रविवार की देर रात मस्क ने ट्वीट किया और लिखा, “वैसे कई देशों में ट्विटर के सुपर स्लो होने के लिए माफी मांगना चाहता हूं. एप ठीक काम कर रही है. मस्‍क ने अपने ट्विट में उस तकनीकी दिक्‍कत के बारे में भी बताया है, जिसकी वजह से ट्विटर स्‍लो हुआ है, इसी का जवाब देते हुए एंड्रॉइड ऐप डेवलपर एरिक फ्रोन्होफ़र ने लिखा, “मैंने एंड्रॉइड के लिए ट्विटर पर काम करते हुए 6 साल बिताए हैं और मैं कह सकता हूं कि यह गलत है.” इसके बाद, मस्क ने पूछा, “तो कृपया मुझे सही करें. और यह भी पूछा, “ट्विटर एंड्रॉइड पर सुपर स्लो है. इसे ठीक करने के लिए आपने क्या किया है?”

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

जैसे ही उनकी ट्विटर बातचीत पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं, एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, “मैं 20 साल से डेवलपर हूं. और मैं आपको बता सकता हूं कि यहां डोमेन विशेषज्ञ के रूप में आपको अपने बॉस को निजी तौर पर सूचित करना चाहिए. इस पर एरिक ने ट्वीट कर जवाब दिया, “शायद उन्हें निजी तौर पर सवाल पूछने चाहिए. इसके बाद एक अन्य उपयोगकर्ता ने अपने ट्वीट में मस्क को टैग किया और पूछा, “इस तरह के रवैये के साथ, आप शायद इस व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं चाहेंगे. मस्क ने एरिक को सच में निकाल दिया, इसकी जानकारी खुद एरिक ने एक तस्वीर साझा करते हुए दिया, जिसमें उनका मैक पर अकाउंट लॉक दिखाई दे रहा है.

I have been a developer for 20 years. And I can tell you that as the domain expert here you should inform your boss privately.

Trying to one up him in public while he is trying to learn and be helpful makes you look like a spiteful self serving dev.

— Money Nerd Techie (@pokemoniku) November 14, 2022