अबुधाबी में ड्रोन हमले से तेल टैंकरों में धमाका, तीन की मौत, हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी; देखें VIDEO

दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबुधाबी में ऑयल कंपनी डिपो के नजदीक संदिग्ध ड्रोन हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह घायल हैं. यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है. इस बीच, हूती विद्रोहियों ने अबुधाबी में ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है.

इससे पहले अबुधाबी पुलिस ने कहा था कि हो सकता है तीन तेल टैंकरों में आग और हवाईअड्डे के बाहरी क्षेत्र में मामूली आग ड्रोन में विस्फोट के जरिये लगी हो.

Update: Smoke seen in #AbuDhabi following suspected #Houthi drone attack on three oil tankers. pic.twitter.com/IS44EJAGeU

— Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) January 17, 2022