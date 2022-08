ब्रिटेन: जन्माष्टमी पर पत्नी अक्षता के साथ मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक, सोशल मीडिया पर बरपा हंगामा

नई दिल्ली: ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक (UK PM candidate Rishi Sunak) ने जन्माष्टमी (Janmashtami) के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की. ऋषि सुनक शुक्रवार को अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति (Akshata Murthy) के साथ भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए लंदन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मंदिर पहुंचे. मंदिर में पूजा करते हुए उन्होंने ट्विटर पर फोटो भी शेयर की. उनके मंदिर पहुंचते ही हंगामा भी शुरू हो गया है.

फोटो शेयर करते हुए सुनक ने लिखा कि आज मैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए भक्ति वेदांत मनोर मंदिर गया था. यह हिंदुओं का लोकप्रिय त्योहार है. हम इसे धूमधाम से मनाते हैं और दुनिया भर में हिंदू श्रद्धालु भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के मौके पर इस त्योहार को मनाते हैं.

चुनावी माहौल के बीच मंदिर पहुंचने से राजनीतिक जगत में एक अलग जंग छिड़ गयी है. उनके इस कदम के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है. एक तरफ उनके इस कदम को हिंदू त्योहार मनाने के तौर पर देख रहा है तो वहीं एक गुट सुनक के मंदिर जाने को राजनीति से जोड़ रहा है.

ऋषि सुनक की प्रशंसा करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनक ब्रिटेन में रहकर भी अभी भी अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि उनके मंदिर जाने के लिए उन्हें एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर इसका श्रेय देता हूं. इसके साथ ही सिब्बल ने कहा कि यह विडंबना है कि भारत में नॉन सेक्युलर के तौर पर इसे देखा जाएगा.

He remains rooted in his faith and culture unlike many politicians of Indian origin in US who have discarded both. Goes to his credit not only as a politician but a human being too. Ironically, he would be seen in India as non- secular! https://t.co/kWJ6Jht8uL

— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) August 18, 2022