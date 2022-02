Ukraine Crisis Update: यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे तोप और मिसाइल, वीडियोज में मिले रूस की तैयारी के संकेत

Ukraine Crisis: यूक्रेन संकट पर विश्व की नजरें टिकी हुई हैं. इसी बीच खबर है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य गतिविधियां भी तेज रफ्तार के साथ जारी हैं. हाल ही में सामने आए कुछ वीडियोज में इस बात के सबूत मिले हैं. इनमें नजर आ रहा है कि बेलेगोरोड (Belgorod), वोरेन्ज और सीमा के कई हिस्सों में रूस ने तोप, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल समेत कई हथियारों की आवाजाही तेज कर कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज को सीएनएन ने जियोलोकेट और प्रमाणित किया है. इनमें से कुछ वीडियो आधिकारिक सूत्रों के जरिए सामने आए, वहीं, कुछ टिक टॉक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुए हैं.

यहां देखें वीडियोज-

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk

