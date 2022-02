रूसी सेना से लोहा लेने शहर में रुका पिता, बेटी को अलविदा कहते ही रो पड़ा, इमोशनल कर देगा ये VIDEO

नई दिल्ली: यूक्रेन रूस (Russia Ukraine Crisis) के हमले का सामना कर रहा है. हर तरफ तबाही का मंजर बना हुआ है. कहीं पर लोगों में अपनो को लेकर चिंता की लकीरें बनी हुई हैं तो तो कहीं जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगह की तलाश में भागते नजर आ रहे हैं. रूसी सैनिकों के यूक्रेन पर हमले के बाद से सोशल मीडिया (Social Media) में लगातार घर छोड़ने और भागने के पोस्ट नजर आ रहे हैं. इस बीच यूक्रेन से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है.

वीडियो में एक यूक्रेनी व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर रोते हुए दिख रहा है. शख्स अपने बेटी को उस सेफ जोन में भेज रहा था जो रूसी हमलों से बचने के लिए नागरिकों के लिए बनाए गए थे. शख्स अकेले ही अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर भेज रहा था और वह वहां पर रुक कर रूसी सेना के आने पर उनके मुकाबला करेगा.

⚠️#BREAKING | A father who sent his family to a safe zone bid farewell to his little girl and stayed behind to fight …

