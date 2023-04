यूक्रेन में युद्ध के बीच एलियंस की एंट्री! अचानक आसमान में दिखी सफेद रोशनी, नासा ने किया खतरनाक दावा

कीव: सोशल मीडिया पर यूक्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो रात का है. युद्ध के बीच अचानक आसमान में सफेद रोशनी आ जाती है. वीडियो देखने के बाद लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कोई दुर्घटनाग्रस्त उपग्रह हो सकता है, या फिर एलियंस भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. यह वीडियो पत्रकार और ब्लॉगर अनातोली शरी द्वारा एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया गया है. चार शॉट के वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि आसमान अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठता है. एक क्लिप में, एक जलती हुई वस्तु जमीन पर गिरती हुई दिखाई दी.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, नासा ने इस दुर्घटना के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था. कीव शहर के सैन्य प्रशासन ने प्रारंभिक सूचना का हवाला देते हुए कहा कि यह नासा का दुर्घटनाग्रस्त उपग्रह था. लेकिन नासा ने इस घटना के बाद कहा कि वह उसका उपग्रह नहीं था, क्योंकि उनका उपग्रह कक्षा में ही था. रूस द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करने के लिए जिम्मेदार यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि इस चीज के लिए एक उपग्रह या उल्कापिंड जिम्मेदार हो सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद यूक्रेनी सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. जिसके बाद वायु सेना को कहना पड़ा, ‘कृपया मीम्स बनाने के लिए वायु सेना के आधिकारिक सिंबल का उपयोग न करें.’

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 19, 2023